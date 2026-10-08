W USA Trump oświadczył, że kraj nie zaatakuje Iranu przed wyborami połówkowymi. Poinformowało o tym CNBC. Redakcja opublikowała tę informację 8 października 2026 roku jako wiadomość pilną.

Co wiadomo z komunikatu CNBC

W dostępnym tekście pilnej wiadomości nie podano wyjaśnień dotyczących oświadczenia Trumpa. CNBC nie sprecyzowało również, o jakich konkretnie potencjalnych działaniach USA wobec Iranu mowa ani jakie mogą być dalsze kroki.

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W powiązanych publikacjach CNBC z 2 października informowano, że USA mają skierować na Bliski Wschód trzecią grupę lotniskowcową, a Trump ostrzegał przed nowymi uderzeniami na Iran. W materiale z 7 października sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że Teheran przegapił „kilka” możliwości zawarcia porozumienia nuklearnego w obliczu impasu w sprawie Iranu.

CNBC opublikowało również materiał, w którym Trump oświadczył, że proponowane porozumienie z Iranem nie spełnia jego oczekiwań, podczas gdy USA przygotowują się do wznowienia uderzeń.

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