Трамп заявив, що США не атакуватимуть Іран до проміжних виборів — CNBC

У США Трамп заявив, що країна не атакуватиме Іран до проміжних виборів. Про це повідомляє CNBC. Видання опублікувало цю інформацію 8 жовтня 2026 року як термінову новину.

Що відомо із повідомлення CNBC

У доступному тексті термінового повідомлення не наведено пояснень заяви Трампа. CNBC також не уточнило, про які саме потенційні дії США щодо Ірану йдеться та якими можуть бути подальші кроки.

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У пов’язаних публікаціях CNBC від 2 жовтня повідомлялося, що США мають направити до Близького Сходу третю авіаносну групу, а Трамп попереджав про нові удари по Ірану. У матеріалі від 7 жовтня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Тегеран пропустив «кілька» можливостей укласти ядерну угоду на тлі застою щодо Ірану.

Також CNBC публікував матеріал, у якому Трамп заявив, що запропонована угода з Іраном не відповідає його очікуванням, тоді як США готуються до поновлення ударів.

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