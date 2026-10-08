В США Трамп заявил, что страна не будет атаковать Иран до промежуточных выборов. Об этом сообщает CNBC. Издание опубликовало эту информацию 8 октября 2026 года как срочную новость.

Что известно из сообщения CNBC

В доступном тексте срочного сообщения не приводятся объяснения заявления Трампа. CNBC также не уточнило, о каких именно потенциальных действиях США в отношении Ирана идет речь и какими могут быть дальнейшие шаги.

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В связанных публикациях CNBC от 2 октября сообщалось, что США должны направить на Ближний Восток третью авианосную группу, а Трамп предупреждал о новых ударах по Ирану. В материале от 7 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Тегеран упустил «несколько» возможностей заключить ядерную сделку на фоне тупиковой ситуации вокруг Ирана.

CNBC также публиковал материал, в котором Трамп заявил, что предложенная сделка с Ираном не соответствует его ожиданиям, в то время как США готовятся к возобновлению ударов.

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