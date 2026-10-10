В Непале обвал участка автодороги Притхви накануне индуистского праздника Дашаин нарушил выезд пассажиров из долины Катманду. Из-за повреждений дорог международный аэропорт Трибхуван в Катманду готовится выполнять внутренние рейсы до поздней ночи, сообщает Kathmandu Post.

Ожидается, что более миллиона человек покинут долину Катманду автотранспортом, еще от 30 тысяч до 35 тысяч — самолетом. Вечером в пятницу движение остановилось после того, как возле Галаунди на автодороге Притхви появились трещины на участке протяженностью почти 100 метров, а 20-метровый отрезок обвалился.

Движение автобусов и бронирование билетов

Повреждение возле Гаджури нарушило предварительную продажу билетов и заблокировало сотни междугородних транспортных средств. В субботу кассы предварительного бронирования временно приостановили работу, а несколько ночных междугородних автобусов не отправились по расписанию. Пассажирам, которых это затронуло, вернули деньги за билеты.

Генеральный директор Департамента дорог Биджая Джайши заявил, что обвал был вызван сильным размывом берега рекой Тришули после наводнений в конце августа. По его словам, дорожные службы срезают часть склона, чтобы восстановить проезд. Власти рассчитывали открыть одну полосу движения к позднему вечеру субботы.

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Автодорога Притхви обычно пропускает более 15 тысяч транспортных средств в сутки, а во время Дашаина этот показатель возрастает втрое. Для преодоления транспортного кризиса Департамент управления транспортом открыл разрешения на маршруты по всей стране для автобусов средней и большой дальности и планирует при необходимости привлекать дополнительные машины.

Аэропорт готовится к большей нагрузке

Представитель аэропорта Трибхуван Санджай Кумар сообщил, что из-за плохого состояния дорог внутренний авиатрафик резко вырос. Аэропорт планирует поздние рейсы в региональные узлы, включая Биратнагар, Чандрагадхи в районе Джхапа и Джанакпур в районе Дхануша.

В обычных условиях аэропорт Катманду обслуживает 28 рейсов в час — 20 внутренних и восемь международных. Сейчас этот показатель вырос до 32 рейсов в час. Кумар назвал основными вызовами пропускную способность взлетно-посадочной полосы, безопасные интервалы между самолетами и возможные задержки из-за погоды.

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