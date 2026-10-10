W Nepalu osunięcie się odcinka autostrady Prithvi przed hinduistycznym świętem Dashain zakłóciło wyjazdy pasażerów z Doliny Katmandu. Z powodu uszkodzeń dróg międzynarodowe lotnisko Tribhuvan w Katmandu przygotowuje się do obsługi lotów krajowych do późnej nocy, informuje Kathmandu Post.

Oczekuje się, że ponad milion osób opuści Dolinę Katmandu transportem drogowym, a kolejne od 30 tys. do 35 tys. — samolotem. W piątek wieczorem ruch został wstrzymany po tym, jak w pobliżu Galaudi na autostradzie Prithvi pojawiły się pęknięcia na odcinku liczącym niemal 100 metrów, a 20-metrowy fragment się osunął.

Ruch autobusowy i rezerwacje biletów

Uszkodzenie w pobliżu Gajuri zakłóciło przedsprzedaż biletów i zablokowało setki pojazdów międzymiastowych. W sobotę punkty wcześniejszej rezerwacji tymczasowo wstrzymały działalność, a kilka nocnych autobusów międzymiastowych nie odjechało zgodnie z rozkładem. Pasażerom, których to dotknęło, zwrócono pieniądze za bilety.

Dyrektor generalny Departamentu Dróg Bijaya Jaishi oświadczył, że osunięcie spowodowało silne podmycie brzegu przez rzekę Trishuli po powodziach pod koniec sierpnia. Według niego służby drogowe usuwają część zbocza, aby przywrócić przejazd. Władze liczyły na otwarcie jednego pasa ruchu do późnego wieczora w sobotę.

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Autostrada Prithvi zwykle obsługuje ponad 15 tys. pojazdów dziennie, a podczas Dashain liczba ta rośnie trzykrotnie. Aby przezwyciężyć kryzys transportowy, Departament Zarządzania Transportem otworzył zezwolenia na trasy w całym kraju dla autobusów średnio- i dalekobieżnych oraz planuje w razie potrzeby skierować dodatkowe pojazdy.

Lotnisko przygotowuje się na większe obciążenie

Rzecznik lotniska Tribhuvan Sanjay Kumar poinformował, że z powodu złego stanu dróg krajowy ruch lotniczy gwałtownie wzrósł. Lotnisko planuje późne loty do regionalnych węzłów, w tym Biratnagaru, Chandragadhi w dystrykcie Jhapa oraz Janakpuru w dystrykcie Dhanusha.

W normalnych warunkach lotnisko w Katmandu obsługuje 28 lotów na godzinę — 20 krajowych i osiem międzynarodowych. Obecnie liczba ta wzrosła do 32 lotów na godzinę. Kumar wskazał jako główne wyzwania przepustowość pasa startowego, bezpieczne odstępy między samolotami oraz możliwe opóźnienia spowodowane pogodą.

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