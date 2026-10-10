尼泊尔普里特维公路一段在印度教节日德赛节前坍塌，扰乱了乘客离开加德满都谷地的行程。由于道路受损，加德满都的特里布万国际机场正准备将国内航班运营至深夜，据《加德满都邮报》报道。

预计将有超过100万人通过公路交通离开加德满都谷地，另有3万至3.5万人将乘飞机出行。周五晚间，在普里特维公路加劳迪附近一段近100米长的道路出现裂缝、其中20米路段坍塌后，交通中断。

巴士交通和车票预订

加朱里附近的损坏扰乱了预售车票业务，并导致数百辆城际车辆受阻。周六，预订售票窗口暂时停止工作，数趟夜间城际巴士未能按时发车。受影响的乘客获得了票款退款。

道路部门总干事比贾亚·贾伊希表示，此次坍塌是由特里舒利河在8月底洪水后严重冲刷河岸造成的。据他称，道路服务部门正在削除部分山坡，以恢复通行。当局预计在周六深夜前开放一条车道。

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普里特维公路通常每天通行超过1.5万辆车辆，而在德赛节期间，这一数字会增加至三倍。为应对交通危机，交通管理部门已为中长途巴士开放全国范围内的线路许可，并计划在必要时调配额外车辆。

机场准备应对更大负荷

特里布万机场发言人桑贾伊·库马尔表示，由于道路状况不佳，国内航空交通量急剧增加。机场计划安排飞往区域枢纽的深夜航班，包括比拉特纳加尔、贾帕县的昌德拉加迪以及德努沙县的贾纳克布尔。

在正常情况下，加德满都机场每小时保障28个航班，其中20个为国内航班、8个为国际航班。目前，这一数字已升至每小时32个航班。库马尔称，跑道容量、飞机之间的安全间隔以及可能因天气导致的延误是主要挑战。

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