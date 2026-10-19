NYT сообщила о предложении США возобновить транзит российского газа через Украину

Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер предлагали Евросоюзу увеличить закупки российского газа, а Украине — возобновить его транзит в Европу. Об этом 18 октября 2026 года сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, представители американской администрации рассматривают возвращение российского газа на европейский рынок как один из элементов возможного мирного урегулирования войны.

По мнению Виткоффа и Кушнера, такая схема могла бы принести финансовую выгоду Украине благодаря возобновлению доходов от транзита. Европейские политики, в свою очередь, могли бы рассчитывать на снижение недовольства избирателей из-за высоких цен на энергоносители.

Однако европейские представители отклонили это предложение, сообщили собеседники The New York Times. По данным издания, часть европейских и украинских чиновников также предполагает, что интерес США к возвращению российского газа связан со стремлением получить долю в его экспорте.

После полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны сократили закупки российского газа, пытаясь уменьшить энергетическую зависимость от Москвы. Поэтому возможное возобновление поставок остается не только экономическим, но и политическим вопросом, связанным с безопасностью Европы и условиями будущего урегулирования войны.

Источник: NYT

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