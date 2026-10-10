В США два человека погибли после того, как ураган Исайас вышел на побережье Флориды как ураган второй категории. Оба случая произошли из-за падения деревьев на жилые дома: один — в округе Эскамбия во Флориде, другой — в Бирмингеме, штат Алабама, сообщает The Guardian со ссылкой на местные власти.

Сотни тысяч без электричества

В субботу Исайас ослаб до внетропического циклона и двигался вглубь страны. По данным PowerOutage.us, ранним утром без электроснабжения оставались более 868 тысяч потребителей во Флориде, Алабаме и Джорджии.

Ураган вышел на сушу возле города Дестин во Флориде в пятницу. Максимальная постоянная скорость ветра достигала 105 миль в час, или 169 км/ч. Ожидалось, что циклон рассеется в воскресенье.

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Риск наводнений и торнадо

Несмотря на отмену предупреждений о штормовом нагоне и тропическом шторме, Национальный центр по наблюдению за ураганами США предупредил, что непогода может иметь значительные последствия для большей части юга Алабамы, северо-запада Флориды и юго-запада Джорджии.

Синоптики предупреждали о риске внезапных, городских и речных наводнений, а также о вероятности торнадо в восточной части северо-запада Флориды, Джорджии и Каролинах. К воскресенью на юге Алабамы, северо-западе Флориды, в регионе Биг-Бенд и на юго-западе Джорджии ожидалось от 100 до 200 мм осадков, местами — до 380 мм.

Губернатор Алабамы Кей Айви призвала жителей готовиться к сильному ветру, ливням и возможным торнадо, связанным с циклоном.

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