Dwie osoby zginęły w Stanach Zjednoczonych po tym, jak huragan Isaias dotarł do wybrzeża Florydy jako huragan drugiej kategorii. Oba przypadki były skutkiem upadku drzew na domy mieszkalne: jeden miał miejsce w hrabstwie Escambia na Florydzie, drugi w Birmingham w Alabamie — podaje The Guardian, powołując się na lokalne władze.

Setki tysięcy bez prądu

W sobotę Isaias osłabł do cyklonu pozatropikalnego i przemieszczał się w głąb kraju. Według PowerOutage.us wcześnie rano bez dostaw energii elektrycznej pozostawało ponad 868 tys. odbiorców na Florydzie, w Alabamie i Georgii.

Huragan dotarł na ląd w pobliżu miasta Destin na Florydzie w piątek. Maksymalna utrzymująca się prędkość wiatru sięgała 105 mil na godzinę, czyli 169 km/h. Oczekiwano, że cyklon rozproszy się w niedzielę.

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Ryzyko powodzi i tornad

Mimo odwołania ostrzeżeń przed falą sztormową i burzą tropikalną, amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów ostrzegło, że niepogoda może mieć poważne skutki dla znacznej części południowej Alabamy, północno-zachodniej Florydy i południowo-zachodniej Georgii.

Synoptycy ostrzegali przed ryzykiem nagłych, miejskich i rzecznych powodzi, a także przed możliwością wystąpienia tornad we wschodniej części północno-zachodniej Florydy, w Georgii i Karolinach. Do niedzieli w południowej Alabamie, północno-zachodniej Florydzie, regionie Big Bend i południowo-zachodniej Georgii spodziewano się od 100 do 200 mm opadów, a miejscami do 380 mm.

Gubernatorka Alabamy Kay Ivey wezwała mieszkańców do przygotowania się na silny wiatr, ulewne deszcze i możliwe tornada związane z cyklonem.

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