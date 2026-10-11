Miliarder Elon Musk oświadczył, że SpaceX musi ustalić przystępne ceny satelitarnego internetu Starlink w Indiach, gdzie firma planuje konkurować z operatorem telekomunikacyjnym Reliance Jio. Jak informuje Channel NewsAsia, dzieje się to przed pierwszą ofertą publiczną akcji Jio Platforms.

Ceny dla indyjskiego rynku

We wpisie w serwisie społecznościowym X Musk zaznaczył, że zbyt drogi Starlink nie będzie cieszył się popytem w Indiach. Według niego konkurencja zapewni mieszkańcom kraju większy wybór, podczas gdy zyski Mukesha Ambaniego mogą się zmniejszyć. Musk nie podał konkretnych taryf dla Indii.

Internet mobilny w kraju kosztuje około 8 centów za gigabajt, co jest jednym z najniższych wskaźników na świecie. Przystępne taryfy stały się podstawą rozwoju Jio w Indiach; SpaceX również stosowało konkurencję cenową na innych rynkach, w tym w Kenii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

IPO Jio i zgoda na uruchomienie

Jio Platforms, do której należy działalność telekomunikacyjna Jio, dąży do wyceny na poziomie 106 mld dolarów podczas oferty akcji, która może stać się największym IPO w historii Indii. Własny projekt satelitarny Jio, podobnie jak Starlink, oczekuje na ostateczną zgodę w kwestiach bezpieczeństwa, aby rozpocząć działalność.

W serii wpisów Musk oskarżył rząd premiera Narendry Modiego i Ambaniego o opóźnianie wejścia Starlinka na indyjski rynek na korzyść Jio. Indyjskie władze odrzuciły zarzuty o stronniczość i oświadczyły, że wszystkie trzy projekty satelitarne, które chcą rozpocząć działalność, w tym Starlink i projekt Jio, nadal nie otrzymały ostatecznej zgody w kwestiach bezpieczeństwa. Reliance nie odpowiedział na prośby o komentarz do wypowiedzi Muska.

Czytaj nas na