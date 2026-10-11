亿万富翁埃隆·马斯克表示，SpaceX必须在印度为星链卫星互联网制定可负担的价格，该公司计划在那里与电信运营商Reliance Jio竞争。Channel NewsAsia报道称，此事发生在Jio Platforms首次公开募股之前。

面向印度市场的价格

马斯克在社交媒体平台X上发文表示，如果星链价格过高，在印度将不会有需求。他说，竞争将给该国居民带来更多选择，而穆克什·安巴尼的利润可能会减少。马斯克没有公布针对印度的具体资费。

该国移动互联网价格约为每吉字节8美分，是全球最低的水平之一。可负担的资费一直是Jio在印度发展的基础；SpaceX也曾在包括肯尼亚在内的其他市场采取价格竞争。

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Jio IPO与运营许可

拥有Jio电信业务的Jio Platforms希望在此次股票发行中获得1060亿美元的估值，此次发行可能成为印度历史上规模最大的IPO。Jio自有的卫星项目与星链一样，正在等待最终的安全许可才能开始运营。

马斯克在一系列帖子中指责总理纳伦德拉·莫迪领导的政府和安巴尼为Jio的利益拖延星链进入印度市场。印度当局驳斥了偏袒的指控，并表示，包括星链和Jio项目在内、寻求开始运营的三个卫星项目均尚未获得最终安全许可。Reliance未回应就马斯克言论置评的请求。

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