Миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX должна установить доступные цены на спутниковый интернет Starlink в Индии, где компания планирует конкурировать с телекоммуникационным оператором Reliance Jio. Об этом сообщает Channel NewsAsia накануне первичного публичного размещения акций Jio Platforms.

Цены для индийского рынка

В публикации в социальной сети X Маск отметил, что слишком дорогой Starlink не будет востребован в Индии. По его словам, конкуренция даст жителям страны больше выбора, в то время как прибыль Мукеша Амбани может сократиться. Маск не назвал конкретных тарифов для Индии.

Мобильный интернет в стране стоит около 8 центов за гигабайт, что является одним из самых низких показателей в мире. Доступные тарифы стали основой развития Jio в Индии; SpaceX также использовала ценовую конкуренцию на других рынках, в частности в Кении.

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IPO Jio и разрешение на запуск

Jio Platforms, которой принадлежит телекоммуникационный бизнес Jio, стремится к оценке в 106 млрд долларов в ходе размещения акций, которое может стать крупнейшим IPO в истории Индии. Собственный спутниковый проект Jio, как и Starlink, ожидает окончательного согласования по вопросам безопасности для начала работы.

В серии публикаций Маск обвинил правительство премьер-министра Нарендры Моди и Амбани в затягивании выхода Starlink на индийский рынок в пользу Jio. Индийские власти отвергли обвинения в предвзятости и заявили, что все три спутниковых проекта, стремящиеся начать работу, включая Starlink и проект Jio, еще не получили окончательного разрешения по безопасности. Reliance не ответила на запросы о комментарии к заявлениям Маска.

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