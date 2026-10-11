W Katmandu w Nepalu zawieszono liczenie głosów w wyborach wiceprzewodniczących i sekretarzy generalnych w ramach 15. generalnego zjazdu Nepalskiego Kongresu. Kandydaci zażądali, aby najpierw wprowadzono do systemu komputerowego dane dotyczące wszystkich już policzonych kart do głosowania, a dopiero potem kontynuowano procedurę.

Jak podaje Kathmandu Post, liczenie rozpoczęło się około godziny 22:00 w sobotę i powoli trwało do niedzielnego poranka. Do tego czasu opublikowano wyniki dotyczące 1330 głosów, podczas gdy dane o około 700 innych już policzonych głosach nie zostały ujawnione.

Wprowadzanie danych do systemu

Urzędnicy wyborczy zaczęli wprowadzać dostępne wyniki do systemu komputerowego. Kandydat na wiceprzewodniczącego Jeevan Pariyar oświadczył, że zgodzono się wznowić liczenie dopiero po zakończeniu tego procesu. Początkowo głosy liczono w trzech punktach, jednak od niedzielnego poranka działał tylko jeden.

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Wyniki pośrednie

Zgodnie z opublikowanymi danymi dotyczącymi 1330 głosów, w rywalizacji o dwa otwarte stanowiska wiceprzewodniczących prowadzili Chandra Kant Bhandari z 679 głosami oraz Madhu Acharya z 393 głosami. W kategorii reprezentacji inkluzywnej pierwszy był Binod Kumar Chaudhary, który uzyskał 382 głosy.

Wśród kandydatów na dwa otwarte stanowiska sekretarza generalnego prowadził Pradip Paudel z 788 głosami. Na stanowisku sekretarza generalnego zarezerwowanym dla kobiet prowadziła Dila Sangraula Pant z 583 głosami, wyprzedzając Mahalaxmi Upadhyay Dinu, która otrzymała 557 głosów.

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