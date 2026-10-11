В Катманду, Непал, приостановили подсчет голосов на выборах вице-президентов и генеральных секретарей в рамках 15-го генерального съезда Непальского конгресса. Кандидаты потребовали сначала внести в компьютерную систему данные обо всех уже подсчитанных бюллетенях, а затем продолжить процедуру.

Как сообщает Kathmandu Post, подсчет начался около 22:00 в субботу и медленно продолжался до утра воскресенья. К тому времени были опубликованы результаты по 1330 голосам, тогда как данные о примерно 700 других уже подсчитанных голосах не были обнародованы.

Внесение данных в систему

Избирательные должностные лица начали вносить имеющиеся показатели в компьютерную систему. Кандидат в вице-президенты Дживан Парияр заявил, что подсчет согласились возобновить только после завершения этого процесса. Изначально голоса считали на трех участках, однако с утра воскресенья работал лишь один.

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Промежуточные результаты

Согласно опубликованным данным по 1330 голосам, в борьбе за две открытые должности вице-президента лидировали Чандра Кант Бхандари с 679 голосами и Мадху Ачарья с 393 голосами. В категории инклюзивного представительства первым был Бинод Кумар Чаудхари, получивший 382 голоса.

Среди претендентов на две открытые должности генерального секретаря лидировал Прадип Паудел с 788 голосами. На должность генерального секретаря, зарезервированную для женщин, лидировала Дила Санграула Пант с 583 голосами, опережая Махалакшми Упадхьяй Дину, получившую 557 голосов.

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