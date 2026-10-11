在尼泊尔加德满都，尼泊尔大会党第15次全国代表大会期间举行的副主席和总书记选举暂停计票。候选人要求先将所有已清点选票的数据录入计算机系统，再继续这一程序。

据《加德满都邮报》报道，计票于周六约22时开始，并缓慢持续至周日早晨。截至当时，已公布1330张选票的结果，而约700张其他已清点选票的数据尚未公布。

将数据录入系统

选举官员开始将现有数据录入计算机系统。副主席候选人Jeevan Pariyar表示，只有在这一过程完成后，才同意恢复计票。起初在三个计票点计票，但从周日早晨起只有一个仍在运作。

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中期结果

根据已公布的1330张选票数据，在两个空缺副主席职位的竞选中，Chandra Kant Bhandari以679票领先，Madhu Acharya获得393票。在包容性代表类别中，Binod Kumar Chaudhary以382票位居第一。

在两个人数不设限的总书记职位候选人中，Pradip Paudel以788票领先。在为女性保留的总书记职位上，Dila Sangraula Pant以583票领先，超过获得557票的Mahalaxmi Upadhyay Dinu。

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