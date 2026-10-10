У США через ураган Ісаяс загинули двоє людей — The Guardian

У США двоє людей загинули після того, як ураган Ісаяс вийшов на узбережжя Флориди як ураган другої категорії. Обидва випадки сталися через падіння дерев на житлові будинки: один — в окрузі Ескамбія у Флориді, інший — у Бірмінгемі, штат Алабама, повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву владу.

Сотні тисяч без електрики

У суботу Ісаяс ослаб до позатропічного циклону та рухався углиб країни. За даними PowerOutage.us, рано вранці без електропостачання залишалися понад 868 тисяч споживачів у Флориді, Алабамі та Джорджії.

Ураган вийшов на суходіл поблизу міста Дестін у Флориді в п’ятницю. Максимальна стала швидкість вітру сягала 105 миль на годину, або 169 км/год. Очікувалося, що циклон розсіється в неділю.

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Ризик повеней і торнадо

Попри скасування попереджень про штормовий нагін і тропічний шторм, Національний центр ураганів США попередив, що негода може мати значні наслідки для більшої частини півдня Алабами, північного заходу Флориди та південного заходу Джорджії.

Синоптики попереджали про ризик раптових, міських і річкових повеней, а також про ймовірність торнадо в східній частині північного заходу Флориди, Джорджії та Каролінах. До неділі в південній Алабамі, на північному заході Флориди, в регіоні Біг-Бенд і на південному заході Джорджії очікували від 100 до 200 мм опадів, місцями — до 380 мм.

Губернаторка Алабами Кей Айві закликала жителів готуватися до сильного вітру, злив і можливих торнадо, пов’язаних із циклоном.

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