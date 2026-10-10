飓风“伊萨亚斯”袭击美国致两人死亡——《卫报》

飓风“伊萨亚斯”以二级飓风强度登陆佛罗里达州海岸后，美国有两人死亡。两起死亡事件均因树木倒塌砸中住宅造成：一起发生在佛罗里达州埃斯坎比亚县，另一起发生在阿拉巴马州伯明翰。《卫报》援引当地政府消息报道称。

数十万人断电

周六，“伊萨亚斯”减弱为后热带气旋，并向内陆移动。据PowerOutage.us数据，当天清晨，佛罗里达州、阿拉巴马州和佐治亚州仍有超过86.8万用户断电。

该飓风于周五在佛罗里达州德斯廷市附近登陆。最大持续风速达到每小时105英里，即169公里/小时。预计该气旋将于周日消散。

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洪水和龙卷风风险

尽管风暴潮和热带风暴警报已取消，美国国家飓风中心警告称，恶劣天气可能对阿拉巴马州南部大部分地区、佛罗里达州西北部和佐治亚州西南部造成重大影响。

气象预报人员警告，存在突发性洪水、城市内涝和河流洪水的风险，佛罗里达州西北部东部地区、佐治亚州和卡罗来纳地区也可能出现龙卷风。预计到周日，阿拉巴马州南部、佛罗里达州西北部、大本德地区和佐治亚州西南部将迎来100至200毫米降雨，局部地区最高可达380毫米。

阿拉巴马州州长凯·艾维呼吁居民做好应对与该气旋相关的强风、暴雨和可能发生的龙卷风的准备。

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