W Arabii Saudyjskiej po ataku na Międzynarodowe Lotnisko im. Króla Chalida w Rijadzie, który według publikacji przeprowadzili Huti, poinformowano o co najmniej 12 zabitych i ponad 300 rannych. Atak potępili przedstawiciele szeregu państw oraz sekretarz generalny ONZ António Guterres, informuje Jerusalem Post.

Reakcja międzynarodowa

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif nazwał działania Huti rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego i oświadczył, że ataki na ludność cywilną oraz infrastrukturę krytyczną są niedopuszczalne. Wyraził solidarność z Arabią Saudyjską i potwierdził poparcie dla jej suwerenności, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji również potępiło uderzenia w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną, wzywając do ich natychmiastowego zaprzestania oraz rozwiązywania konfliktów poprzez dialog i dyplomację. Katarskie MSZ nazwało atak poważnym naruszeniem suwerenności Arabii Saudyjskiej i zagrożeniem dla bezpieczeństwa regionalnego, ludności cywilnej, infrastruktury cywilnej oraz ruchu lotniczego.

Atak osobno potępili król Jordanii Abdullah II, premier Malezji Anwar Ibrahim i premier Kanady Mark Carney.

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Oświadczenia USA i ONZ

Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że Waszyngton rozważy możliwość przyłączenia się do saudyjskich uderzeń na Huti. Według niego USA dopiero niedawno dowiedziały się o ataku i mogą szybko podjąć decyzję.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio potępił atak, oświadczając, że pokazuje on lekceważenie życia cywilów. Guterres przekazał, że jest głęboko wstrząśnięty śmiercionośnym atakiem, który, według dostępnych mu informacji, zabił 12 osób i ranił setki cywilów. Podkreślił, że ataki na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną naruszają prawo międzynarodowe i muszą zostać natychmiast przerwane.

Stanowisko jemeńskiej rady

Przewodniczący wspieranej przez Arabię Saudyjską Prezydenckiej Rady Jemenu Raszad al-Alimi nazwał atak przestępczym i oświadczył, że bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej i Jemenu jest wzajemnie powiązane. Potwierdził również zamiar kontynuowania operacji „Świt Jemenu”, której celem jest, jak powiedział, zakończenie zagrożenia, które nazwał terrorystycznym, oraz przywrócenie instytucji państwowych.

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