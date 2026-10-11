В Саудовской Аравии после атаки на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, которую, по данным издания, осуществили хуситы, сообщили по меньшей мере о 12 погибших и более чем 300 раненых. Атаку осудили представители ряда государств и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает Jerusalem Post.

Международная реакция

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назвал действия хуситов грубым нарушением международного права и заявил, что нападения на мирных жителей и критическую инфраструктуру неприемлемы. Он выразил солидарность с Саудовской Аравией и подтвердил поддержку ее суверенитета, территориальной целостности и безопасности.

Министерство иностранных дел Турции также осудило удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, призвав немедленно прекратить их и разрешать конфликты путем диалога и дипломатии. МИД Катара назвал атаку серьезным нарушением суверенитета Саудовской Аравии и угрозой региональной безопасности, безопасности мирных жителей, гражданской инфраструктуры и воздушного движения.

Нападение отдельно осудили король Иордании Абдалла II, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и премьер-министр Канады Марк Карни.

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Заявления США и ООН

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон рассмотрит возможность присоединиться к саудовским ударам по хуситам. По его словам, США лишь недавно узнали об атаке и могут быстро принять решение.

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил нападение, заявив, что оно демонстрирует пренебрежение к жизни мирных людей. Гутерреш сообщил, что глубоко потрясен смертоносной атакой, которая, согласно имеющимся у него сообщениям, унесла жизни 12 человек и ранила сотни мирных жителей. Он подчеркнул, что нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру нарушают международное право и должны быть немедленно прекращены.

Позиция йеменского совета

Глава поддерживаемого Саудовской Аравией Президентского совета Йемена Рашад аль-Алими назвал нападение преступным и заявил, что безопасность Саудовской Аравии и Йемена взаимосвязана. Он также подтвердил намерение продолжать операцию «Рассвет Йемена», направленную, по его словам, на прекращение угрозы, которую он назвал террористической, и восстановление государственных институтов.

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