胡塞武装袭击利雅得机场后据报12人死亡——《耶路撒冷邮报》

据报道，在胡塞武装袭击沙特阿拉伯利雅得哈立德国王国际机场后，至少12人死亡、300多人受伤。多国代表及联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯谴责了此次袭击，《耶路撒冷邮报》报道。

国际反应

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫称胡塞武装的行为严重违反国际法，并表示，针对平民和关键基础设施的袭击不可接受。他表达了对沙特阿拉伯的声援，并重申支持其主权、领土完整和安全。

土耳其外交部也谴责针对平民和民用基础设施的打击，呼吁立即停止此类行动，并通过对话和外交解决冲突。卡塔尔外交部称，此次袭击严重侵犯沙特阿拉伯主权，并威胁地区安全、平民安全、民用基础设施和航空交通。

约旦国王阿卜杜拉二世、马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣和加拿大总理马克·卡尼也分别谴责了此次袭击。

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美国和联合国的声明

美国总统唐纳德·特朗普对记者表示，华盛顿将考虑加入沙特对胡塞武装的打击。他称，美国直到最近才得知这次袭击，并可能迅速作出决定。

美国国务卿马尔科·鲁比奥谴责此次袭击，称其显示出对平民生命的漠视。古特雷斯表示，他对这起致命袭击深感震惊；根据他所掌握的报告，袭击造成12人死亡、数百名平民受伤。他强调，针对平民和民用基础设施的袭击违反国际法，必须立即停止。

也门委员会的立场

获沙特阿拉伯支持的也门总统领导委员会主席拉沙德·阿里米称此次袭击为犯罪行为，并表示沙特阿拉伯和也门的安全相互关联。他还确认将继续开展“也门黎明”行动，该行动据他所说旨在终止他所称的恐怖主义威胁，并恢复国家机构。

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