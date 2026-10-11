Министерство юстиции США начало проверку в отношении ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News из-за возможного нарушения федерального антимонопольного законодательства после того, как телеканалы совместно приостановили освещение Белого дома. Об этом сообщает ABC News.

Проверка из-за совместных действий телеканалов

Представитель Минюста заявил, что групповые бойкоты между коммерческими конкурентами могут нарушать закон Шермана. Антимонопольное подразделение ведомства должно установить, нарушили ли медиаорганизации требования антимонопольного законодательства.

Расследование начали после решения всех пяти основных телевизионных сетей, входящих в пул Белого дома, прекратить его освещение в знак солидарности с журналистами, лишёнными аккредитаций. Телеканалы также отказались предоставлять заменяющие материалы для освещения деятельности президента.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спор о доступе журналистов

19 сентября Белый дом запретил журналистам CNN, Politico и MS NOW вход в здание, аннулировав их аккредитации. В Белом доме тогда заявили, что освещение работы президента является привилегией, а не правом.

Эти СМИ обратились в суд, утверждая, что ограничения доступа нарушают Первую поправку к Конституции США и являются ответом на их освещение деятельности администрации. 24 сентября Белый дом восстановил аккредитации после решения окружного судьи США Тимоти Келли, который постановил немедленно вернуть журналистам доступ. В то же время продолжились споры о доступе к отдельным президентским мероприятиям и распределении мест в пуле.

Читай нас в