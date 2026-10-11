Departament Sprawiedliwości USA wszczął postępowanie wobec ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News w związku z możliwym naruszeniem federalnego prawa antymonopolowego po tym, jak stacje wspólnie zawiesiły relacjonowanie wydarzeń z Białego Domu. Informuje o tym ABC News.

Postępowanie w sprawie wspólnych działań telewizji

Przedstawiciel Departamentu Sprawiedliwości oświadczył, że zbiorowe bojkoty między komercyjnymi konkurentami mogą naruszać ustawę Shermana. Wydział antymonopolowy resortu ma ustalić, czy organizacje medialne naruszyły wymogi prawa antymonopolowego.

Śledztwo wszczęto po decyzji wszystkich pięciu głównych sieci telewizyjnych należących do puli Białego Domu o zaprzestaniu jej relacjonowania w geście solidarności z dziennikarzami pozbawionymi akredytacji. Stacje odmówiły również udostępniania materiałów zastępczych do relacjonowania działalności prezydenta.

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Spór o dostęp dziennikarzy

19 września Biały Dom zakazał dziennikarzom CNN, Politico i MS NOW wstępu do budynku, unieważniając ich akredytacje. Biały Dom oświadczył wówczas, że relacjonowanie pracy prezydenta jest przywilejem, a nie prawem.

Te media zwróciły się do sądu, twierdząc, że ograniczenia dostępu naruszają pierwszą poprawkę do Konstytucji USA i są odpowiedzią na ich relacjonowanie działalności administracji. 24 września Biały Dom przywrócił akredytacje po decyzji sędziego okręgowego USA Timothy'ego Kelly'ego, który nakazał natychmiastowe przywrócenie dziennikarzom dostępu. Jednocześnie kontynuowano spory dotyczące dostępu do poszczególnych wydarzeń prezydenckich i podziału miejsc w puli.

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