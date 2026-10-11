美国司法部已对ABC、CBS、CNN、NBC和福克斯新闻展开审查，原因是这些电视网络联合暂停白宫报道，可能违反联邦反垄断法。ABC News对此进行了报道。

因电视网络共同行动展开审查

美国司法部一名代表表示，商业竞争对手之间的集体抵制可能违反《谢尔曼法》。该部门的反垄断司必须确定这些媒体机构是否违反了反垄断法律要求。

调查是在隶属白宫记者团的全部五家主要电视网络决定停止报道后启动的，它们此举是为了声援被撤销记者证的记者。这些电视网络还拒绝提供用于报道总统活动的替代材料。

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有关记者采访权的争议

9月19日，白宫禁止CNN、Politico和MS NOW的记者进入大楼，并取消了他们的记者证。白宫当时表示，报道总统工作是一项特权，而非一项权利。

这些媒体向法院提起诉讼，称限制采访权侵犯了美国宪法第一修正案，并且是对白宫相关报道的回应。9月24日，在美国地区法官蒂莫西·凯利作出裁决、命令立即恢复记者采访权后，白宫恢复了记者证。与此同时，围绕进入个别总统活动以及记者团席位分配的争议仍在继续。

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