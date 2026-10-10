Президент Кении Уильям Руто объявил о программе авиационного посева деревьев, которая должна ускорить восстановление лесов и помочь стране достичь цели по выращиванию 15 миллиардов деревьев к 2032 году. Инициатива охватит вырубленные лесные участки и другие определенные территории. Об этом сообщает Nation Kenya.

Руто представил программу 10 октября во время празднования Дня окружающей среды Mazingira Day на ферме Elgon Downs компании Kenya Seed Company в Эндебессе, округ Транс-Нзоя. По его словам, в рамках мероприятий Mazingira Day этого года в стране высадили 5,3 миллиона деревьев.

Спутники и искусственный интеллект

Для авиационного посева власти планируют использовать технологии для определения подходящих мест. Правительство также намерено применять спутниковые снимки и искусственный интеллект, чтобы картировать приоритетные участки, отслеживать рост деревьев и оценивать уровень их выживаемости.

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Президент заявил, что с начала реализации инициативы в Кении высадили около 2 миллиардов деревьев. Он также сообщил, что власти ищут новые подходы для ускорения программы и повышения выживаемости саженцев. К мобилизации общин для высадки деревьев привлекли старейшин деревень.

Данные о выполнении цели

Сотрудник Министерства внутренних дел Реймонд Омолло во время мероприятий в лесу Ламбве в округе Хома-Бей привел оценку примерно в 2,2 миллиарда высаженных деревьев — это 14,7% национальной цели. По его словам, старейшины деревень высадили 7,7 миллиона деревьев в более чем 77 тысячах деревень.

В Хома-Бей во время Mazingira Day высадили почти 6 тысяч деревьев при целевом показателе 10 тысяч. В округе Ньери сообщили о высадке 416 600 деревьев. Местных жителей призвали регистрировать высаженные деревья в мобильном приложении Jaza Miti, чтобы вести учет результатов программы.

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