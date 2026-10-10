Prezydent Kenii William Ruto ogłosił program lotniczego wysiewu drzew, który ma przyspieszyć odtwarzanie lasów i pomóc krajowi osiągnąć cel wyhodowania 15 miliardów drzew do 2032 roku. Inicjatywa obejmie wykarczowane obszary leśne i inne wyznaczone tereny. Poinformował o tym Nation Kenya.

Ruto przedstawił program 10 października podczas obchodów Dnia Środowiska Mazingira Day na farmie Elgon Downs należącej do Kenya Seed Company w Endebess w hrabstwie Trans Nzoia. Jak poinformował, w ramach tegorocznych wydarzeń Mazingira Day w kraju posadzono 5,3 miliona drzew.

Satelity i sztuczna inteligencja

Do lotniczego wysiewu władze planują wykorzystywać technologie do określania odpowiednich miejsc. Rząd zamierza również korzystać ze zdjęć satelitarnych i sztucznej inteligencji, aby mapować obszary priorytetowe, monitorować wzrost drzew i oceniać poziom ich przetrwania.

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Prezydent oświadczył, że od początku realizacji inicjatywy w Kenii posadzono około 2 miliardów drzew. Poinformował również, że władze szukają nowych sposobów na przyspieszenie programu i zwiększenie przeżywalności sadzonek. W mobilizację społeczności do sadzenia drzew zaangażowano starszyznę wsi.

Dane dotyczące realizacji celu

Urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Raymond Omollo podczas wydarzeń w lesie Lambwe w hrabstwie Homa Bay przedstawił szacunek wynoszący około 2,2 miliarda posadzonych drzew — czyli 14,7% krajowego celu. Według niego starszyzna wsi posadziła 7,7 miliona drzew w ponad 77 tysiącach wsi.

W Homa Bay podczas Mazingira Day posadzono prawie 6 tysięcy drzew przy docelowym wskaźniku 10 tysięcy. W hrabstwie Nyeri poinformowano o posadzeniu 416 600 drzew. Mieszkańców wezwano do rejestrowania posadzonych drzew w aplikacji mobilnej Jaza Miti, aby prowadzić ewidencję rezultatów programu.

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