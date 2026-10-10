肯尼亚总统威廉·鲁托宣布了一项空中播种植树计划，旨在加快森林恢复，并帮助该国实现到2032年种植150亿棵树的目标。该倡议将覆盖被砍伐的林地及其他指定区域。据Nation Kenya报道。

鲁托于10月10日在跨恩佐亚县恩德贝斯的肯尼亚种子公司Elgon Downs农场举行的Mazingira Day环境日庆祝活动期间推出该计划。他表示，在今年的Mazingira Day活动中，全国共种植了530万棵树。

卫星与人工智能

为实施空中播种，政府计划利用技术确定合适地点。政府还打算使用卫星图像和人工智能绘制优先区域地图、监测树木生长并评估其存活率。

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总统表示，自该倡议实施以来，肯尼亚已种植约20亿棵树。他还称，当局正在寻找新方法，以加快该计划并提高幼苗存活率。村庄长者已被纳入动员社区植树的工作。

目标完成情况数据

内政部官员雷蒙德·奥莫洛在霍马湾县兰布韦森林举行的活动中估计，已种植约22亿棵树，占国家目标的14.7%。他说，村庄长者在超过7.7万个村庄种植了770万棵树。

霍马湾在Mazingira Day期间种植了近6000棵树，目标为1万棵。涅里县报告称已种植416600棵树。当地居民被敦促在Jaza Miti手机应用程序中登记所种树木，以记录该计划的成果。

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