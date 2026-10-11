肯尼亚预计在10月至12月期间出现高于正常水平的降雨，约150万人可能受到影响，最多50万居民可能被迫离开家园。据Nation Kenya报道，当局已将内罗毕、基苏木、布西亚和曼德拉确定为受厄尔尼诺相关降雨后果影响风险最高的四个县。

四个县被列为优先地区

肯尼亚国家灾害行动中心表示，强降雨带来的潜在危险总体涉及18个县。该中心主任戴维·萨莫埃表示，政府已在采取措施，以减轻恶劣天气可能造成的影响。

内罗毕开展了应急响应培训。在基苏木，当局正在尼扬多河沿岸开展工作，该河在强降雨期间可能构成威胁。在布西亚，风险与恩佐亚河和布达兰吉地区有关。在曼德拉，曼德拉与瓦吉尔之间道路可能被淹引发担忧。

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为可能发生的洪水做准备

萨莫埃表示，在肯尼亚气象部门警告可能出现高于正常水平的降雨后，相关准备工作随即开始。该中心协调设立了救援中心和安全避难所，县级当局可在灾害发生时使用。

内罗毕、加里萨和奈瓦沙地区也开展了培训。该中心称，准备措施的目标是在恶劣天气期间避免人员死亡。

在纳库鲁举行的为期三天、旨在讨论应急准备的研讨会上，纳库鲁县副县长戴维·科内斯介绍了面向公众的信息宣传工作、对危险地区的监测以及隔离中心的设置。

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