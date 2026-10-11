W Kenii około 1,5 mln osób może ucierpieć z powodu prognozowanych ponadnormatywnych opadów od października do grudnia, a do 500 tys. mieszkańców może zostać zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Jak podaje Nation Kenya, władze wskazały Nairobi, Kisumu, Busię i Manderę jako cztery hrabstwa o najwyższym ryzyku skutków deszczy związanych z El Niño.

Cztery hrabstwa priorytetowe

Kenijskie Narodowe Centrum Operacyjne ds. Likwidacji Skutków Katastrof poinformowało, że potencjalne zagrożenie związane z silnymi opadami dotyczy łącznie 18 hrabstw. Jego dyrektor David Samoei oświadczył, że rząd już podejmuje działania, aby ograniczyć możliwe skutki złej pogody.

W Nairobi przeprowadzono szkolenia z reagowania kryzysowego. W Kisumu władze pracują na brzegach rzeki Nyando, która może stanowić zagrożenie podczas silnych opadów. W Busii ryzyko wiąże się z rzeką Nzoia i obszarem Budalangi. W Manderze obawy budzi możliwość zalania drogi między Manderą a Wajirem.

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Przygotowania na możliwe powodzie

Według Samoeia przygotowania rozpoczęto po ostrzeżeniu Kenijskiego Departamentu Meteorologicznego o prawdopodobieństwie opadów przekraczających normę. Centrum koordynowało utworzenie centrów ratunkowych i bezpiecznych schronień, z których władze hrabstw mogą skorzystać w razie katastrofy.

Szkolenia prowadzono również na obszarach Nairobi, Garissy i Naivashy. Centrum podało, że celem działań przygotowawczych jest niedopuszczenie do śmierci ludzi w okresie złej pogody.

Podczas trzydniowego sympozjum w Nakuru poświęconego gotowości na sytuacje nadzwyczajne zastępca gubernatora hrabstwa Nakuru David Kones poinformował o działaniach informacyjnych wśród ludności, monitorowaniu niebezpiecznych obszarów i tworzeniu centrów izolacyjnych.

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