В Кении около 1,5 млн человек могут пострадать из-за прогнозируемых сверхнормативных осадков в период с октября по декабрь, а до 500 тыс. жителей могут быть вынуждены покинуть свои дома. Как сообщает Nation Kenya, власти определили Найроби, Кисуму, Бусию и Мандеру как четыре округа с наивысшим риском последствий дождей, связанных с Эль-Ниньо.

Четыре округа в приоритете

Национальный центр операций по ликвидации последствий стихийных бедствий Кении сообщил, что в целом потенциальная опасность из-за сильных осадков касается 18 округов. Его директор Дэвид Самои заявил, что правительство уже принимает меры по уменьшению возможных последствий непогоды.

В Найроби провели обучение реагированию на чрезвычайные ситуации. В Кисуму власти работают на берегах реки Ньяндо, которая может представлять угрозу во время сильных осадков. В Бусии риски связывают с рекой Нзоя и районом Будаланги. В Мандере обеспокоенность вызывает возможное затопление дороги между Мандерой и Ваджиром.

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Подготовка к возможным наводнениям

По словам Самои, подготовку начали после предупреждения Метеорологического департамента Кении о вероятности осадков выше нормы. Центр координировал создание спасательных центров и безопасных убежищ, которые окружные власти могут использовать в случае бедствия.

Обучение также проводили в районах Найроби, Гариссы и Найваши. В центре заявили, что целью подготовительных мероприятий является недопущение гибели людей в период непогоды.

Во время трехдневного симпозиума в Накуру, посвященного готовности к чрезвычайным ситуациям, заместитель губернатора округа Накуру Дэвид Конес сообщил об информационной работе с населением, мониторинге опасных участков и обустройстве изоляционных центров.

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