Siły Obronne Izraela (IDF) oświadczyły, że podczas uderzeń w mieście Gaza w poniedziałek zlikwidowały Muhammada Muhsina Nimra Yazjiego, dowódcę batalionu Hamasu „Shati”. Według wojska przetrzymywał on kilkoro byłych izraelskich zakładników.

Oświadczenie izraelskiego wojska

Jak informuje Jerusalem Post, wojsko ogłosiło to w czwartek wieczorem. Publikacja zaznaczyła, że uderzenie, w którym, według IDF, zginął Yazji, miało miejsce w mieście Gaza.

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Nazwiska byłych zakładników

IDF wymieniły troje byłych zakładników, których, jak twierdzi, przetrzymywał Yazji: Emily Damari, Romi Gonen i Matana Angresta. Jerusalem Post nie podał innych szczegółów dotyczących okoliczności ich przetrzymywania ani miejsca, w którym do tego doszło.

We wtorek, według informacji IDF, w oddzielnych uderzeniach zlikwidowano również Muhammada Fawziego Muhammada Awada Gamala. Według wojska służył on w batalionie Hamasu „Daraj-Tuffah”.

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