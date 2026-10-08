Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що під час ударів у місті Газа в понеділок ліквідувала Мухаммада Мухсена Німра Язджі — командира батальйону ХАМАС «Шаті». За даними військових, він утримував кількох колишніх ізраїльських заручників.

Заява ізраїльських військових

Як повідомляє Jerusalem Post, військові оголосили про це в четвер увечері. У виданні зазначили, що удар, під час якого, за твердженням ЦАХАЛу, загинув Язджі, відбувся в місті Газа.

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Імена колишніх заручників

ЦАХАЛ назвав трьох колишніх заручників, яких, за його твердженням, утримував Язджі: Емілі Дамарі, Ромі Гонен і Матана Ангреста. Інших подробиць щодо обставин їхнього утримання або місця, де це відбувалося, Jerusalem Post не навів.

У вівторок, за повідомленням ЦАХАЛу, в окремих ударах також було ліквідовано Мухаммада Фавзі Мухаммада Авада Гамаля. За даними військових, він служив у батальйоні ХАМАС «Дарадж-Туффах».

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