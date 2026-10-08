Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ходе ударов в городе Газа в понедельник ликвидировала Мухаммада Мухсена Нимра Язджи — командира батальона ХАМАС «Шати». По данным военных, он удерживал нескольких бывших израильских заложников.

Заявление израильских военных

Как сообщает Jerusalem Post, военные объявили об этом в четверг вечером. Издание отметило, что удар, в ходе которого, по утверждению ЦАХАЛа, погиб Язджи, произошел в городе Газа.

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Имена бывших заложников

ЦАХАЛ назвал трех бывших заложников, которых, по его утверждению, удерживал Язджи: Эмили Дамари, Роми Гонен и Матана Ангреста. Других подробностей об обстоятельствах их удержания или месте, где это происходило, Jerusalem Post не привел.

Во вторник, по сообщению ЦАХАЛа, в отдельных ударах также был ликвидирован Мухаммад Фавзи Мухаммад Авад Гамаль. По данным военных, он служил в батальоне ХАМАС «Дарадж-Туффах».

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