ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе командира ХАМАС, удерживавшего заложников — Jerusalem Post
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ходе ударов в городе Газа в понедельник ликвидировала Мухаммада Мухсена Нимра Язджи — командира батальона ХАМАС «Шати». По данным военных, он удерживал нескольких бывших израильских заложников.
Заявление израильских военных
Как сообщает Jerusalem Post, военные объявили об этом в четверг вечером. Издание отметило, что удар, в ходе которого, по утверждению ЦАХАЛа, погиб Язджи, произошел в городе Газа.
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Имена бывших заложников
ЦАХАЛ назвал трех бывших заложников, которых, по его утверждению, удерживал Язджи: Эмили Дамари, Роми Гонен и Матана Ангреста. Других подробностей об обстоятельствах их удержания или месте, где это происходило, Jerusalem Post не привел.
Во вторник, по сообщению ЦАХАЛа, в отдельных ударах также был ликвидирован Мухаммад Фавзи Мухаммад Авад Гамаль. По данным военных, он служил в батальоне ХАМАС «Дарадж-Туффах».