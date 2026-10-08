W Afganistanie faktyczne władze Talibanu od lipca do września aresztowały lub zatrzymały co najmniej 52 kobiety i jedną dziewczynkę w Heracie i Kabulu za rzekome naruszenie wymogów dotyczących ubioru. Poinformował o tym UN News, powołując się na zweryfikowane dane Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA).

Zatrzymania z powodu ubioru

Według UNAMA rzeczywista liczba takich przypadków może być znacznie wyższa, ponieważ strach i społeczna stygmatyzacja powstrzymują kobiety przed zgłaszaniem zatrzymań. Innym kobietom również grożono aresztowaniem.

Jak zaznaczyła misja, zatrzymania wiązano z domniemanymi naruszeniami wymogów dotyczących ubioru ustanowionych przez faktyczne władze. Wśród wskazywanych przyczyn były brak czadoru, widoczne włosy, kolorowe chusty na głowę, makijaż lub przebywanie w miejscach publicznych bez mahrama, czyli męskiego opiekuna. Kobiety zwalniano po kilku godzinach w areszcie.

UNAMA poinformowała także o przypadkach słownych zniewag, pobić i gróźb wobec kobiet, w tym właścicielek sklepów. Misja podkreśliła, że takie działania naruszają prawa kobiet i dziewcząt do swobody przemieszczania się, samowyrażania i autonomii, a zatrzymania pogłębiają ich społeczną stygmatyzację i marginalizację.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Powrót milionów Afgańczyków

Tymczasem Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) opublikowała dane dotyczące krytycznych potrzeb i barier reintegracji prawie 6,5 mln Afgańczyków, którzy powrócili z Iranu i Pakistanu od 2023 roku. Według badania 58% powracających miało mniej niż 18 lat, a 77% mieszkało w tymczasowych schronieniach. Niewystarczającą przestrzeń mieszkalną miało 51% ankietowanych.

Wśród ankietowanych w wieku od 14 lat 53% nie ukończyło edukacji, połowa nie miała specjalistycznego doświadczenia, a 69% nie pracowało w ciągu 30 dni przed badaniem. Tylko 21% respondentów podało, że wszyscy członkowie ich gospodarstw domowych mają dokumenty, podczas gdy 43% nie miało dokumentów wymaganych do uzyskania dostępu do odpowiednich usług.

IOM wezwała do zapewnienia długotrwałego wsparcia powracającym oraz społecznościom, które ich przyjmują, w tym w zakresie zatrudnienia, mieszkalnictwa, dokumentacji i dostępu do podstawowych usług.

Czytaj nas na