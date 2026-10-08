联合国新闻：阿富汗至少52名女性和一名女孩被拘留

在阿富汗，塔利班事实当局于7月至9月期间，以涉嫌违反着装要求为由，在赫拉特和喀布尔逮捕或拘留了至少52名女性和一名女孩。据联合国新闻报道，该消息援引了联合国阿富汗援助团（UNAMA）的核实数据。

因着装被拘留

UNAMA表示，此类案件的实际数量可能明显更高，因为恐惧和社会污名化阻碍女性报告遭拘留的情况。其他女性也曾受到逮捕威胁。

该任务团指出，这些拘留与涉嫌违反事实当局制定的着装要求有关。列出的原因包括未穿恰多尔、头发外露、佩戴彩色头巾、化妆，或在没有马赫拉姆陪同的情况下出现在公共场所；马赫拉姆即男性监护人。这些女性在被羁押数小时后获释。

UNAMA还报告了针对女性的言语侮辱、殴打和威胁事件，其中包括女店主。该任务团强调，此类行为侵犯了妇女和女孩的行动自由、自我表达和自主权利，而拘留加剧了她们遭受的社会污名化和边缘化。

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数百万阿富汗人返乡

与此同时，国际移民组织（IOM）公布了有关近650万名自2023年以来从伊朗和巴基斯坦返回的阿富汗人面临的迫切需求和重新融入障碍的数据。根据该评估，58%的返乡者未满18岁，77%居住在临时住所中。51%的受访者缺乏足够的居住空间。

在14岁及以上的受访者中，53%未完成教育，半数没有专业经验，69%在调查前30天内没有工作。仅21%的受访者表示，其家庭所有成员都持有证件，而43%没有获得相关服务所需的证件。

IOM呼吁为返乡者及接纳他们的社区提供持续支持，包括就业、住房、证件办理和获得基本服务。

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