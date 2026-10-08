В Афганистане де-факто власти Талибана с июля по сентябрь арестовали или задержали как минимум 52 женщины и одну девочку в Герате и Кабуле из-за предполагаемых нарушений требований к одежде. Об этом сообщает UN News со ссылкой на проверенные данные Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

Задержания из-за одежды

По данным UNAMA, фактическое число таких случаев может быть значительно выше, поскольку страх и общественная стигматизация мешают женщинам сообщать о задержаниях. Другим женщинам также угрожали арестом.

Как отметила миссия, задержания связывали с предполагаемыми нарушениями требований к одежде, установленных де-факто властями. Среди названных причин — отсутствие чадры, видимые волосы, цветные платки, макияж или нахождение в общественных местах без махрама, то есть мужчины-опекуна. Женщин освобождали после нескольких часов содержания под стражей.

UNAMA также сообщила о случаях словесных оскорблений, избиений и угроз в отношении женщин, в том числе владелиц магазинов. В миссии подчеркнули, что такие действия нарушают права женщин и девочек на свободу передвижения, самовыражение и автономию, а задержания усиливают их социальную стигматизацию и маргинализацию.

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Возвращение миллионов афганцев

В то же время Международная организация по миграции (МОМ) опубликовала данные о критических потребностях и барьерах реинтеграции почти 6,5 миллиона афганцев, вернувшихся из Ирана и Пакистана с 2023 года. Согласно обзору, 58% вернувшихся были младше 18 лет, а 77% жили во временных убежищах. Недостаточно жилого пространства имел 51% опрошенных.

Среди опрошенных в возрасте от 14 лет 53% не имели завершенного образования, половина не имела специализированного опыта, а 69% не работали в течение 30 дней перед опросом. Лишь 21% респондентов сообщили, что все члены их домохозяйств имеют документы, тогда как 43% не имели документов, необходимых для доступа к соответствующим услугам.

МОМ призвала обеспечить долгосрочную поддержку вернувшимся и принимающим их сообществам, в частности в трудоустройстве, обеспечении жильем, оформлении документов и доступе к базовым услугам.

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