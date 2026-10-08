《国家报》报道，厄立特里亚军队越过埃塞俄比亚边境，进入提格雷地区。武装冲突地点与事件数据项目（ACLED）分析师贾拉莱·盖塔丘·比鲁表示，军方人员在扎兰贝萨镇附近越境，并朝阿迪格拉特与伊达加哈穆斯之间的道路方向前进。

比鲁称，埃塞俄比亚国防军的无人机袭击了瓜迪附近的厄立特里亚部队，当时这些部队正乘车辆前往伊达加哈穆斯。距离边境约25公里的阿迪格拉特居民告诉路透社，他们看到两辆载有数十名厄立特里亚士兵的军车。

埃塞俄比亚的要求与阿斯马拉的回应

埃塞俄比亚政府通信部长埃纳塔莱姆·梅莱塞要求外国军队立即撤出该国主权领土。厄立特里亚信息部长也门·梅斯克尔没有直接否认越境一事，但指责埃塞俄比亚构建了他所称的虚假自卫叙事，以为战争辩护。

这一事件发生在数天前，当时埃塞俄比亚联邦部队重新控制了提格雷首府默克莱，该市此前由提格雷人民解放阵线控制。ACLED称，该组织的武装派别在伊达加哈穆斯和阿迪格拉特拥有重要力量，许多领导人则位于提格雷中部阿赫费罗姆的农村地区。

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邻国之间的紧张局势

分析师贾拉莱·盖塔丘·比鲁指出，厄立特里亚被怀疑支持“生存联盟”，这是一个由七个武装组织组成的联盟，其中包括提格雷人民解放阵线。他表示，该联盟于上个月成立，目的在于推翻埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德。

比鲁评估认为，阿斯马拉试图阻止埃塞俄比亚政府及盟军抵达边境，以免战事蔓延至厄立特里亚领土。效忠政府的提格雷和平部队指挥官格布雷伊格齐阿布赫尔·贝耶内也对法新社表示，厄立特里亚正在部署兵力，以使战斗发生在提格雷，而非蔓延至其领土。

上周，埃塞俄比亚关闭了其驻阿斯马拉大使馆，并驱逐10名厄立特里亚外交官，指控他们威胁国家安全。厄立特里亚则断绝外交关系作为回应。美国呼吁两国保持最大限度克制，并强调非洲之角无法承受另一场军事冲突和人道主义危机。

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