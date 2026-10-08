Эритрейские войска пересекли границу Эфиопии и вошли в регион Тыграй, сообщает The National. По данным аналитика проекта Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) Джалале Гетачева Бирру, военные перешли границу в районе города Заламбесса и направились к дороге между Адигратом и Идага-Хамусом.

Бирру заявил, что беспилотники Национальных сил обороны Эфиопии атаковали эритрейские подразделения возле Гуади, когда те на автомобилях направлялись в сторону Идага-Хамуса. Жители Адиграта, расположенного примерно в 25 км от границы, рассказали Reuters, что видели два военных автомобиля, в которых находились десятки эритрейских солдат.

Требование Эфиопии и ответ Асмэры

Министр правительственных коммуникаций Эфиопии Энаталем Мелесе потребовала немедленного вывода иностранных войск с суверенной территории страны. Министр информации Эритреи Йемане Мескель прямо не отрицал факт пересечения границы, но обвинил Эфиопию в формировании, по его словам, ложного нарратива о самообороне, чтобы оправдать войну.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как федеральные силы Эфиопии вернули контроль над Мэкэле, столицей Тыкрая, которую удерживал Народный фронт освобождения Тыкрая. По данным ACLED, вооруженное крыло этой организации имеет значительное присутствие в Идага-Хамусе и Адиграте, а многие ее лидеры находятся в сельском округе Ахфером в центральной части Тыкрая.

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Напряженность между соседними странами

Аналитик Джалале Гетачев Бирру отметил, что Эритрею подозревают в поддержке Альянса за выживание — коалиции семи вооруженных группировок, в которую входит и Народный фронт освобождения Тыкрая. По его словам, коалицию создали в прошлом месяце с целью отстранения премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

По оценке Бирру, Асмэра стремится не допустить выхода эфиопских правительственных и союзных сил к границе, чтобы боевые действия не перешли на территорию Эритреи. Командующий лояльных правительству Сил мира Тыкрая Гебреигзиабхер Бейене также заявил AFP, что Эритрея развертывает силы так, чтобы бои происходили в Тыкрае, а не переносились на ее территорию.

На прошлой неделе Эфиопия закрыла посольство в Асмэре и выслала 10 эритрейских дипломатов, обвинив их в угрозе национальной безопасности. Эритрея в ответ разорвала дипломатические отношения. США призвали обе страны к максимальной сдержанности, подчеркнув, что Африканский Рог не выдержит нового военного конфликта и гуманитарного кризиса.

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