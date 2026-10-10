Российское правительство частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива. Решение было принято после достижения договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

Постановление вступило в силу 10 октября и позволяет направить на международный рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Российские нефтяные компании должны немедленно приступить к заключению контрактов на зарубежные поставки по согласованию с правительством.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ослабление ограничений якобы не навредит внутренним потребителям. По его словам, объём производства позволяет России обеспечивать как собственный рынок, так и экспорт.

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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