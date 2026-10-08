Wojska erytrejskie przekroczyły granicę Etiopii i wkroczyły do regionu Tigraj, podaje The National. Według Dżalale Getaczewa Birru, analityka projektu Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), żołnierze przekroczyli granicę w rejonie miasta Zalambessa i skierowali się w stronę drogi między Adigratem a Idaga Hamus.

Birru oświadczył, że drony Etiopskich Narodowych Sił Obronnych zaatakowały erytrejskie jednostki w pobliżu Guadi, gdy te jechały pojazdami w kierunku Idaga Hamus. Mieszkańcy Adigratu, położonego około 25 km od granicy, powiedzieli Reutersowi, że widzieli dwa pojazdy wojskowe, w których znajdowały się dziesiątki erytrejskich żołnierzy.

Żądanie Etiopii i odpowiedź Asmary

Etiopska minister ds. komunikacji rządowej Enatalem Melese zażądała natychmiastowego wycofania obcych wojsk z suwerennego terytorium kraju. Minister informacji Erytrei Yemane Meskel nie zaprzeczył wprost przekroczeniu granicy, lecz oskarżył Etiopię o tworzenie, jak to określił, fałszywej narracji o samoobronie, aby usprawiedliwić wojnę.

Do incydentu doszło kilka dni po tym, jak etiopskie siły federalne odzyskały kontrolę nad Mekelle, stolicą Tigraju, którą utrzymywał Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia. Według ACLED zbrojne skrzydło tej organizacji ma znaczącą obecność w Idaga Hamus i Adigracie, a wielu jej przywódców przebywa w wiejskim okręgu Ahferom w centralnej części Tigraju.

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Napięcia między sąsiednimi państwami

Analityk Dżalale Getaczew Birru zaznaczył, że Erytrea jest podejrzewana o wspieranie Sojuszu na rzecz Przetrwania, koalicji siedmiu ugrupowań zbrojnych, do której należy również Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia. Według niego koalicję utworzono w ubiegłym miesiącu w celu odsunięcia od władzy premiera Etiopii Abiya Ahmeda.

W ocenie Birru Asmara dąży do niedopuszczenia etiopskich sił rządowych i sojuszniczych do granicy, aby walki nie przeniosły się na terytorium Erytrei. Dowódca lojalnych wobec rządu Tigrajskich Sił Pokoju Gebreigziabher Beyene również powiedział AFP, że Erytrea rozmieszcza siły tak, aby walki toczyły się w Tigraju, a nie przeniosły się na jej terytorium.

W ubiegłym tygodniu Etiopia zamknęła ambasadę w Asmarze i wydaliła 10 erytrejskich dyplomatów, oskarżając ich o zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Erytrea w odpowiedzi zerwała stosunki dyplomatyczne. USA wezwały oba kraje do zachowania maksymalnej powściągliwości, podkreślając, że Róg Afryki nie wytrzyma kolejnego konfliktu zbrojnego i kryzysu humanitarnego.

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