Аналітик ACLED повідомив про вхід еритрейських військ до Тиграю — The National

Еритрейські війська перетнули кордон Ефіопії та увійшли до регіону Тиграй, повідомляє The National. За даними аналітика проєкту Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) Джалале Гетачева Бірру, військові перейшли кордон у районі міста Заламбесса та попрямували до дороги між Адігратом та Ідага-Хамусом.

Бірру заявив, що безпілотники Національних сил оборони Ефіопії атакували еритрейські підрозділи поблизу Гуади, коли ті на автомобілях прямували в бік Ідага-Хамуса. Жителі Адіграта, розташованого приблизно за 25 км від кордону, розповіли Reuters, що бачили два військові автомобілі, в яких перебували десятки еритрейських солдатів.

Вимога Ефіопії та відповідь Асмери

Міністерка урядових комунікацій Ефіопії Енаталем Мелесе зажадала негайного виведення іноземних військ із суверенної території країни. Міністр інформації Еритреї Ємане Мескель прямо не заперечив факт перетину кордону, але звинуватив Ефіопію у формуванні, за його словами, хибного наративу про самооборону, щоб виправдати війну.

Інцидент стався через кілька днів після того, як федеральні сили Ефіопії повернули контроль над Мекеле, столицею Тиграю, яку утримував Народний фронт визволення Тиграю. За даними ACLED, збройне крило цієї організації має значну присутність в Ідага-Хамусі та Адіграті, а багато її лідерів перебувають у сільському окрузі Ахфером у центральній частині Тиграю.

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Напруження між сусідніми країнами

Аналітик Джалале Гетачев Бірру зазначив, що Еритрею підозрюють у підтримці Альянсу за виживання — коаліції семи збройних угруповань, до якої входить і Народний фронт визволення Тиграю. За його словами, коаліцію створили минулого місяця з метою усунення прем’єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда.

За оцінкою Бірру, Асмера прагне не допустити виходу ефіопських урядових та союзних сил до кордону, щоб бойові дії не перейшли на територію Еритреї. Командувач лояльних уряду Сил миру Тиграю Гебреігзіабхер Беєне також заявив AFP, що Еритрея розгортає сили так, аби бої відбувалися в Тиграї, а не перекинулися на її територію.

Минулого тижня Ефіопія закрила посольство в Асмері та вислала десятьох еритрейських дипломатів, звинувативши їх у загрозі національній безпеці. Еритрея у відповідь розірвала дипломатичні відносини. США закликали обидві країни до максимальної стриманості, наголосивши, що Африканський Ріг не витримає нового воєнного конфлікту та гуманітарної кризи.

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