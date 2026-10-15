科索沃政府已将三项法案列入从11月中旬至年底的立法议程，其中包括《民法典》修正案，以及关于生殖健康和医学辅助生殖的法律。在议会会议期间，总理阿尔宾·库尔蒂与反对党科索沃民主党议员埃曼·拉赫马尼发生争论，后者反对这些倡议中的部分条款。

据Balkan Insight报道，拉赫马尼指责政府忽视传统家庭价值观。他表示，《民法典》草案中的两项条款在他看来会削弱家庭，并承诺将争取删除这些条款。

围绕《民法典》的争议

库尔蒂回应称，科索沃需要进行全面的民法改革，以在财产、家庭关系和继承问题上提供更大的法律确定性。他表示，法律上的不明确之处可能使公民无法确定自己是否有权使用、继承或出售财产。

总理呼吁议员从整体上评估这份文件，而非聚焦于个别条款。他指出，《民法典》共有997页和1630条。司法部下属的工作组将于下周讨论这一问题。

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由于围绕相关条款的争议，《民法典》草案自2022年以来一直无法获得最终通过；这些条款规定可能通过一项单独法律，确立同性人士之间的民事结合。科索沃现行法律不允许同性婚姻。同时，宪法承认每个人依据自由同意并依照法律结婚和建立家庭的权利。

体外受精法案

关于生殖健康和医学辅助生殖的法案审议也被推迟。政府于2023年1月提交该法案，议会于10月在一读中批准了该文件。2024年进行二读的尝试未能成功。

该草案规定，无论婚姻状况如何，也无论女性处于同性还是异性关系中，她们均可获得体外受精服务。草案还提议设立体外受精服务和公共生殖细胞库。目前，需要此类程序的女性会前往私立诊所或出国就医。

库尔蒂表示，国家应以理解和尊重的态度对待成为父母的愿望，而与为人父母相关的困难需要国家机构作出审慎回应。

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