Правительство Косова включило в законодательную повестку с середины ноября до конца года три законопроекта, среди которых изменения в Гражданский кодекс и закон о репродуктивном здоровье и медицински вспомогательном оплодотворении. Во время парламентского заседания премьер-министр Альбин Курти поспорил с депутатом оппозиционной Демократической партии Косова Эманом Ррахмани, который выступил против отдельных положений этих инициатив.

Как сообщает Balkan Insight, Ррахмани обвинил правительство в пренебрежении традиционными семейными ценностями. Он заявил, что два пункта проекта Гражданского кодекса, по его мнению, подрывают семью, и пообещал добиваться их исключения.

Спор вокруг Гражданского кодекса

Курти ответил, что Косову нужна комплексная реформа гражданского права, которая обеспечит большую правовую определенность в вопросах собственности, семейных отношений и наследования. По его словам, правовые неясности могут оставлять граждан в неопределенности относительно права пользоваться имуществом, наследовать или продавать его.

Премьер призвал депутатов оценивать документ в целом, а не сосредотачиваться на отдельных статьях. Он отметил, что Гражданский кодекс насчитывает 997 страниц и 1630 статей. Рабочая группа при Министерстве юстиции должна обсудить этот вопрос на следующей неделе.

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Проект Гражданского кодекса не могут окончательно принять с 2022 года из-за споров о положениях, предусматривающих возможность принятия отдельного закона о гражданских союзах между людьми одного пола. Действующее законодательство Косова не разрешает однополые браки. В то же время конституция признает право каждого вступать в брак и создавать семью на основе свободного согласия и в соответствии с законом.

Законопроект об ЭКО

Также задерживается рассмотрение законопроекта о репродуктивном здоровье и медицински вспомогательном оплодотворении. Правительство внесло его в январе 2023 года, а парламент одобрил документ в первом чтении в октябре. Попытки провести второе чтение в 2024 году не увенчались успехом.

Проект предусматривает доступ женщин к экстракорпоральному оплодотворению независимо от семейного положения и от того, состоят ли они в однополых или гетеросексуальных отношениях. Он также предлагает ввести услуги ЭКО и публичный банк репродуктивных клеток. Сейчас женщины, нуждающиеся в таких процедурах, обращаются в частные клиники или выезжают за границу.

Курти заявил, что государство должно относиться к желанию стать родителями с пониманием и уважением, а трудности, связанные с родительством, требуют внимательной реакции государственных институтов.

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