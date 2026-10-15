Уряд Косова включив зміни до Цивільного кодексу до плану до кінця року — Balkan Insight

Уряд Косова включив до законодавчого порядку денного від середини листопада до кінця року три законопроєкти, серед яких зміни до Цивільного кодексу та закон про репродуктивне здоров’я і медично допоміжне запліднення. Під час парламентського засідання прем’єр-міністр Альбін Курті посперечався з депутатом опозиційної Демократичної партії Косова Еманом Ррахмані, який виступив проти окремих положень цих ініціатив.

Як повідомляє Balkan Insight, Ррахмані звинуватив уряд у нехтуванні традиційними сімейними цінностями. Він заявив, що два пункти проєкту Цивільного кодексу, на його думку, підривають сім’ю, та пообіцяв домагатися їхнього вилучення.

Суперечка навколо Цивільного кодексу

Курті відповів, що Косову потрібна комплексна реформа цивільного права, яка забезпечить більшу правову визначеність у питаннях власності, сімейних відносин і спадкування. За його словами, правові неясності можуть залишати громадян у невизначеності щодо права користуватися майном, успадковувати або продавати його.

Прем’єр закликав депутатів оцінювати документ у цілому, а не зосереджуватися на окремих статтях. Він зазначив, що Цивільний кодекс має 997 сторінок і 1630 статей. Робоча група при Міністерстві юстиції має обговорити це питання наступного тижня.

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Проєкт Цивільного кодексу не можуть остаточно ухвалити з 2022 року через суперечки щодо положень, які передбачають можливість ухвалення окремого закону про цивільні союзи між людьми однієї статі. Наразі законодавство Косова не дозволяє одностатеві шлюби. Водночас конституція визнає право кожного укладати шлюб і створювати сім’ю на підставі вільної згоди та відповідно до закону.

Законопроєкт про ЕКЗ

Також затримується розгляд законопроєкту про репродуктивне здоров’я та медично допоміжне запліднення. Уряд подав його в січні 2023 року, а парламент схвалив документ у першому читанні в жовтні. Спроби провести друге читання у 2024 році не були успішними.

Проєкт передбачає доступ жінок до екстракорпорального запліднення незалежно від сімейного стану та від того, чи перебувають вони в одностатевих або гетеросексуальних стосунках. Він також пропонує запровадити послуги ЕКЗ і публічний банк репродуктивних клітин. Нині жінки, які потребують таких процедур, звертаються до приватних клінік або виїжджають за кордон.

Курті заявив, що бажання стати батьками держава має сприймати з розумінням і повагою, а труднощі, пов’язані з батьківством, потребують уважної реакції державних інституцій.

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