Rząd Kosowa włączył do swojego programu legislacyjnego od połowy listopada do końca roku trzy projekty ustaw, w tym zmiany w kodeksie cywilnym oraz ustawę o zdrowiu reprodukcyjnym i medycznie wspomaganej prokreacji. Podczas posiedzenia parlamentu premier Albin Kurti spierał się z Emanem Rrahmanim, posłem opozycyjnej Demokratycznej Partii Kosowa, który sprzeciwił się niektórym zapisom tych inicjatyw.

Jak podaje Balkan Insight, Rrahmani oskarżył rząd o lekceważenie tradycyjnych wartości rodzinnych. Stwierdził, że dwa punkty projektu kodeksu cywilnego, jego zdaniem, podważają rodzinę, i obiecał zabiegać o ich usunięcie.

Spór wokół kodeksu cywilnego

Kurti odpowiedział, że Kosowo potrzebuje kompleksowej reformy prawa cywilnego, która zapewni większą pewność prawną w kwestiach własności, relacji rodzinnych i dziedziczenia. Według niego niejasności prawne mogą pozostawiać obywateli w niepewności co do prawa do korzystania z majątku, dziedziczenia go lub jego sprzedaży.

Premier wezwał posłów, aby oceniali dokument jako całość, a nie skupiali się na poszczególnych artykułach. Zaznaczył, że kodeks cywilny liczy 997 stron i 1630 artykułów. Grupa robocza przy Ministerstwie Sprawiedliwości ma omówić tę kwestię w przyszłym tygodniu.

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Projekt kodeksu cywilnego nie może zostać ostatecznie przyjęty od 2022 roku z powodu sporów dotyczących przepisów przewidujących możliwość uchwalenia odrębnej ustawy o związkach cywilnych między osobami tej samej płci. Obecne ustawodawstwo Kosowa nie zezwala na małżeństwa osób tej samej płci. Jednocześnie konstytucja uznaje prawo każdego do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny na podstawie wolnej zgody i zgodnie z prawem.

Projekt ustawy o in vitro

Opóźnia się również rozpatrzenie projektu ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym i medycznie wspomaganej prokreacji. Rząd przedłożył go w styczniu 2023 roku, a parlament zatwierdził dokument w pierwszym czytaniu w październiku. Próby przeprowadzenia drugiego czytania w 2024 roku nie powiodły się.

Projekt przewiduje dostęp kobiet do zapłodnienia pozaustrojowego niezależnie od stanu cywilnego oraz od tego, czy pozostają w związkach jednopłciowych, czy heteroseksualnych. Proponuje także wprowadzenie usług in vitro i publicznego banku komórek rozrodczych. Obecnie kobiety potrzebujące takich procedur korzystają z prywatnych klinik lub wyjeżdżają za granicę.

Kurti oświadczył, że państwo powinno traktować pragnienie zostania rodzicami ze zrozumieniem i szacunkiem, a trudności związane z rodzicielstwem wymagają uważnej reakcji instytucji państwowych.

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