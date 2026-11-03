在芬兰，WhatsApp向一个属于35岁男子的测试账户推荐了由儿童运营的频道。正如YLE News报道，推荐给该账户的频道中，每五个就有一个由13岁以下儿童运营，每三个就有一个由未成年人运营。大多数管理员是女孩。

儿童的公开频道

记者发现了数百个由普通芬兰儿童运营的频道。其中超过50个频道的管理员是13岁以下儿童，尽管使用WhatsApp的最低年龄为13岁。

儿童在频道中发布跳舞视频、自拍以及有关日常生活的消息。一些人还披露了自己去过的地点或个人数据。WhatsApp频道允许向一组订阅者发布更新，但实际上它们始终是公开的：如果频道出现在推荐中，或有人收到链接，任何用户都可以查看。

有关日常生活的数据

调查显示，陌生人可以从儿童的帖子中了解许多信息。一名12岁女孩在频道中列出了骑术学校的课程表。另一名13岁女孩发布了一张上学路上的自拍，并注明了上课时间；记者能够确定照片中教堂的位置。

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一些儿童提供了全名和确切出生日期，还发布了任何人都可以回答的投票和问题。Save the Children Finland的因卡·基乌鲁对YLE表示，儿童并不总是意识到公共与私人空间之间的界限，而推荐算法可能会将他们的日常生活展示给专门寻找此类内容的成年人。

小型频道的覆盖范围

根据YLE团队的分析，WhatsApp不会推荐订阅者少于100人的频道。不过，可以通过儿童彼此分享的直接链接访问小型频道。一个由三名11岁儿童运营的频道在一个月内覆盖了3,600名WhatsApp用户，尽管它只有156名订阅者。

拥有WhatsApp的Meta公司没有回答YLE关于为何向成年人推荐儿童频道的问题。同时，该公司表示，最近已为13至18岁青少年的父母推出了新工具。

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