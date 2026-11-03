В Финляндии WhatsApp рекомендовал каналы, которые ведут дети, тестовому профилю, принадлежавшему 35-летнему мужчине. Как сообщает YLE News, один из пяти каналов, рекомендованных этому профилю, вели дети младше 13 лет, а каждый третий — несовершеннолетние. Большинство администраторов были девочками.

Публичные каналы детей

Журналисты обнаружили сотни каналов, которые ведут обычные финские дети. Более чем в 50 из них администраторами были дети младше 13 лет, хотя минимальный возраст для использования WhatsApp составляет 13 лет.

В каналах дети публикуют видео с танцами, селфи и сообщения о повседневной жизни. Некоторые также раскрывают информацию о местах, куда ходят, или персональные данные. Каналы WhatsApp позволяют публиковать обновления для группы подписчиков, однако на практике они всегда являются публичными: их может просмотреть любой пользователь, если канал появится в рекомендациях или если человек получит ссылку.

Данные о повседневной жизни

Расследование показало, что незнакомцы могут многое узнать о детях из их публикаций. Одна 12-летняя девочка указала на канале расписание занятий в школе верховой езды. Другая, 13-летняя, опубликовала селфи по дороге в школу и указала часы обучения; журналисты смогли установить местонахождение церкви, попавшей на фото.

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Некоторые дети указывали полное имя и точную дату рождения, а также публиковали опросы и вопросы, на которые мог ответить кто угодно. Инка Киуру из Save the Children Finland заявила YLE, что дети не всегда осознают границу между публичным и частным пространством, а рекомендательные алгоритмы могут показывать их повседневную жизнь взрослым, которые специально ищут такой контент.

Охват небольших каналов

Согласно анализу команды YLE, WhatsApp не рекомендует каналы с менее чем 100 подписчиками. В то же время доступ к небольшим каналам можно получить по прямым ссылкам, которыми дети делятся между собой. Один канал трёх 11-летних детей за месяц охватил 3 600 пользователей WhatsApp, имея лишь 156 подписчиков.

Компания Meta, которой принадлежит WhatsApp, не ответила на вопросы YLE о причинах рекомендаций детских каналов взрослым. В то же время компания сообщила, что недавно внедрила новые инструменты для родителей подростков в возрасте от 13 до 18 лет.

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