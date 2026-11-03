W Finlandii WhatsApp polecał kanały prowadzone przez dzieci profilowi testowemu należącemu do 35-letniego mężczyzny. Jak podaje YLE News, jeden na pięć kanałów poleconych temu profilowi był prowadzony przez dzieci poniżej 13. roku życia, a co trzeci — przez osoby niepełnoletnie. Większość administratorów stanowiły dziewczęta.

Publiczne kanały dzieci

Dziennikarze znaleźli setki kanałów prowadzonych przez zwykłe fińskie dzieci. W ponad 50 z nich administratorami były dzieci młodsze niż 13 lat, choć minimalny wiek korzystania z WhatsAppa wynosi 13 lat.

Na kanałach dzieci publikują filmy z tańcami, selfie oraz wiadomości o swoim codziennym życiu. Niektóre ujawniają również informacje o miejscach, do których chodzą, lub dane osobowe. Kanały WhatsApp umożliwiają publikowanie aktualizacji dla grupy subskrybentów, jednak w praktyce zawsze są publiczne: może je oglądać każdy użytkownik, jeśli kanał pojawi się w rekomendacjach lub jeśli dana osoba otrzyma link.

Dane o codziennym życiu

Śledztwo wykazało, że obce osoby mogą dowiedzieć się wiele o dzieciach z ich publikacji. Jedna 12-letnia dziewczynka podała na kanale plan zajęć w szkole jeździeckiej. Inna, 13-letnia, opublikowała selfie w drodze do szkoły i wskazała godziny nauki; dziennikarze zdołali ustalić lokalizację kościoła widocznego na zdjęciu.

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Niektóre dzieci podawały pełne imię i nazwisko oraz dokładną datę urodzenia, a także publikowały ankiety i pytania, na które mógł odpowiedzieć każdy. Inka Kiuru z Save the Children Finland powiedziała YLE, że dzieci nie zawsze rozumieją granicę między przestrzenią publiczną a prywatną, a algorytmy rekomendacyjne mogą pokazywać ich codzienne życie dorosłym, którzy celowo szukają takich treści.

Zasięg małych kanałów

Według analizy zespołu YLE WhatsApp nie poleca kanałów mających mniej niż 100 subskrybentów. Jednocześnie dostęp do małych kanałów można uzyskać za pośrednictwem bezpośrednich linków, którymi dzieci dzielą się między sobą. Jeden kanał prowadzony przez troje 11-letnich dzieci dotarł w ciągu miesiąca do 3 600 użytkowników WhatsAppa, mając jedynie 156 subskrybentów.

Firma Meta, do której należy WhatsApp, nie odpowiedziała na pytania YLE dotyczące powodów polecania dziecięcych kanałów dorosłym. Jednocześnie firma poinformowała, że niedawno wprowadziła nowe narzędzia dla rodziców nastolatków w wieku od 13 do 18 lat.

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