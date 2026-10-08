Południowokoreański Samsung Electronics wstępnie oszacował zysk operacyjny za trzeci kwartał na 107,4 bln wonów, czyli około 80,2 mld dolarów. To pierwszy przypadek w historii firmy, gdy kwartalny zysk operacyjny według jej szacunków przekroczył 100 bln wonów.

Rekordowy wstępny wynik

Jak informuje CNBC, wzrost wskaźnika był napędzany wysokim popytem na pamięci wykorzystywane w infrastrukturze sztucznej inteligencji. Samsung jest największym na świecie producentem chipów pamięci.

W drugim kwartale firma odnotowała rekordowe przychody w wysokości 171,5 bln wonów oraz rekordowy zysk operacyjny na poziomie 89,5 bln wonów. Również wtedy wyniki finansowe były uwarunkowane działalnością działu pamięci.

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Inwestycje w sztuczną inteligencję

Samsung zwiększa inwestycje i partnerstwa związane ze sztuczną inteligencją. We wrześniu firma ogłosiła strategiczne partnerstwo z francuskim startupem Mistral AI. Przewiduje ono wykorzystanie modeli sztucznej inteligencji startupu w operacjach półprzewodnikowych Samsunga.

Samsung planuje opublikować pełny raport za trzeci kwartał, z podziałem wskaźników według jednostek biznesowych, jeszcze w tym miesiącu.

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