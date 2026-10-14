Microsoft poinformował, że wraz z japońską Narodową Agencją Policji pomógł zlikwidować infrastrukturę wykorzystywaną do kampanii phishingowych w różnych krajach. Śledztwo doprowadziło do platformy YAM Store oraz dwóch zestawów narzędzi phishingowych — CoGUI i Iron Man, podaje The Verge.

Ponad miliard szkodliwych wiadomości

Według Microsoftu od stycznia 2026 roku YAM Store, CoGUI i Iron Man łącznie ułatwiły wysłanie ponad 1 mld szkodliwych wiadomości, skierowanych do ponad 75 tys. organizacji na świecie. Ponad 750 mln z nich było wymierzonych w klientów Microsoftu.

Wiadomości te wysyłano do konsumentów, placówek ochrony zdrowia, organizacji finansowych oraz innych firm w ponad 150 krajach. Microsoft oświadczył, że działalność ta przyniosła operatorom platform dziesiątki milionów dolarów.

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Sprzedaż kont i szablonów

Zgodnie z raportem Microsoftu na YAM Store oszuści mogli kupować skradzione lub fałszywe konta Microsoft i Google, a następnie wykorzystywać zestawy phishingowe do wysyłania wiadomości. Firma twierdzi również, że platforma przejmowała domeny rzeczywistych organizacji po wygaśnięciu ich rejestracji oraz tworzyła strony internetowe nieistniejących organizacji, aby uzyskiwać konta Microsoft przeznaczone do dalszej sprzedaży.

Platforma Iron Man oferowała ponad 2300 szablonów do podszywania się pod banki, organy policji i inne organizacje. Microsoft oświadczył, że wyłączył ponad 20 tys. kont powiązanych z YAM Store, a także zablokował ponad 100 tys. domen wykorzystywanych do podszywania się pod organizacje i oszustw. Wraz z organizacją non-profit Health-ISAC firma przejęła również i przekierowała domeny zapewniające działanie wszystkich trzech platform.

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