微软与日本警方协助摧毁诈骗网络——The Verge

微软表示，该公司与日本警察厅共同协助摧毁了被用于在不同国家开展网络钓鱼邮件活动的基础设施。调查发现了YAM Store平台以及两套网络钓鱼工具包——CoGUI和Iron Man，据The Verge报道。

超过10亿条恶意信息

微软称，自2026年1月以来，YAM Store、CoGUI和Iron Man合计促成发送了超过10亿条恶意信息，目标指向全球超过7.5万家组织。其中超过7.5亿条针对微软客户。

这些信息被发送给150多个国家的消费者、医疗机构、金融组织及其他公司。微软表示，这类活动为平台运营者带来了数千万美元收入。

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出售账户和模板

根据微软的报告，诈骗者可在YAM Store购买被盗或欺诈性微软和谷歌账户，随后使用网络钓鱼工具包发送信息。该公司还称，该平台会在真实组织的域名注册到期后接管其域名，并创建不存在组织的网站，以获取微软账户并进行后续出售。

Iron Man平台提供了超过2300个模板，用于仿冒银行、警察部门及其他组织。微软表示，其已停用超过2万个与YAM Store相关的账户，并封锁了超过10万个用于仿冒组织和实施诈骗的域名。该公司还与非营利组织Health-ISAC共同查封并重定向了支持这三个平台运行的域名。

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